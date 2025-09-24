Irak ordusunda mezun olan askerler, canlı güvercin yedi

Irak ordusunun mezuniyet töreni gündeme geldi.

Irak ordusunda mezun olan kadın askerler, aileleri önünde dayanıklılarını test etti.

CANLI CANLI GÜVERCİN YEDİLER

Irak ordusunun mezuniyet töreninde kursiyer askerler, ailelerinin gözü önünde canlı yılan ve güvercin yiyerek dayanıklılıklarını sergilemeye çalıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde; kadın askerlerin, canlı güvercinleri elleriyle parçaladıkları ardından da büyük bir hız ve iştahla yedikleri görüldü.

AİLELER GURURLA İZLEDİ

Herkesin ilginç bir şekilde izlediği ve eleştirdiği bu sahneyi, mezuniyete gelen askerlerin aileleri ise büyük bir gururla izledi.