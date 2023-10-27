Irak ve Suriye'deki 19 ABD askeri, travmatik beyin yaralanmaları yaşadı İki ülkede konuşlu Amerikan askerlerine, roketli ve drone'lu saldırıların ardından travmatik beyin hasarı teşhisi konuldu. ABD basını, "Askerler risk altında" diye yazdı.

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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının ardından Irak ve Suriye'deki ABD askeri üsleri saldırların hedefi olmaya başladı.

ABD, olası kara harekatı öncesi İsrail'e koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgedeki askerlerine ek olarak yeni hava savunma sistemleri göndermeye karar verdi.

Travmatik beyin hasarı yaşadılar

Pentagon, Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine düzenlenen saldırıların bilançosunu paylaştı.

İki ülkede görev yapan 19 ABD askerinin, geçen hafta düzenlenen roket ve drone saldırıları sonrasında travmatik beyin hasarı teşhisi konulduğu belirtildi.

Saldırıların bilançosu

Daha önce yapılan açıklamada, 17 ve 18 Ekim'deki saldırılardan sonra 21 askerin hafif yaralandığı ve sonrasında görevlerine döndüğü belirtilmişti.

Amerikan birlikleri, 17 Ekim'den bu yana Suriye'de 12 kez, Irak'ta ise dört kez insansız hava araçları ve roketlerin saldırısına uğradı.

ABD basını: Amerikan askerleri risk altında

Politico'nun aktardığına göre, beyin hasarına ilişkin haberler, Orta Doğu'daki üslerde bulunan yüzlerce ABD askerinin maruz kaldığı riske dikkati çekiyor.

Söz konusu riskin, İsrail Gazze'ye kara işgaline hazırlanırken artması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerinin korunmasına yardımcı olmak üzere bölgeye ek gemi, uçak ve hava savunma birlikleri sevk etme kararı almıştı.

Bu, Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da beyin hasarına uğradığı ilk saldırılar değil. Pentagon, mart ayında Suriye'de Amerikalı bir sözleşmelinin öldürüldüğü saldırılarda en az 23 askere beyin hasarı teşhisi konulduğunu söylemişti.

Travmatik beyin hasarının belirtileri

Beyin yaralanmalarını takibinin oldukça zor olduğu, belirtilerinin baş ağrısı ve baş dönmesinden bulanık görme, kafa karışıklığı ve kulak çınlamasına kadar değişebildiği kaydedildi.