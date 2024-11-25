Irak’ın nüfusu 45.4 milyon oldu

İHA

Irak, Saddam Hüseyin’in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez kapsamlı nüfus sayımı gerçekleştirmişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 37 yıl aradan sonra 20 Kasım’da yapılan nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı.

NÜFUS 45.4 MİLYONA ULAŞTI

Sudani, elde edilen ilk sonuçlara göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu.

Irak Planlama Bakanlığı, sayımdan önce nüfusun 43 milyon olduğu ihtimali üzerinde duruyordu.

NÜFUS SAYIMI 2 GÜN SÜRDÜ

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi üç kez ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı.

SON SAYIM 1987 YILINDA YAPILMIŞTI

Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımı, 1987 yılında yapılmıştı.

Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. 20 Kasım’da başlayan nüfus sayımı, 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım oldu.