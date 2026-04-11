Lübnan Başbakanı Selam, BM ve ABD ziyaretlerini erteledi

İsrail, Lübnan'ın ABD ile İran arasında varılan ateşkese dahil edilmediğini savunarak saldırılarını sürdürüyor.

Söz konusu saldırılarda ise 2 binden fazla Lübnanlının hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD ile İran arasında gerçekleşen görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam ederken, Beyrut ile Tel Aviv yönetimleri arasında doğrudan müzakerelerin başlanması da gündemdeki yerini koruyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin ilgi verdi.

"BM VE ABD SEYAHATLERİMİ ERTELİYORUM"

Selam, "Mevcut iç durum göz önüne alındığında ve Lübnan halkının güvenliği ile birliğini koruma görevini tam olarak yerine getirmek amacıyla BM ve ABD'ye yapacağım seyahati erteleyerek, Beyrut'tan hükümetin çalışmalarını takip etme kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELER

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakerelere karşı çıkan Hizbullah destekçileri, günlerdir başkent Beyrut'un merkezinde hükümet yerleşkesi çevresinde gösteriler düzenliyor.

Başbakan Selam ve hükümet karşıtı slogan atan göstericiler, hükümetin İsrail ile doğrudan görüşmelerde bulunmamasını talep ediyor.

Lübnan ordusu, ülkede artan güvenlik ve siyasi gerilim ortamında yapılması planlanan protestolara ilişkin, istikrar ve iç barışın tehlikeye atılmaması yönünde uyarıda bulunmuş ve iç barışı tehdit edebilecek ya da kamu ve özel mülke zarar verebilecek her türlü eyleme müdahale edeceklerini açıklamıştı.