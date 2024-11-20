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AA

Irak'ta 27 yıl sonra bir ilk...

Ülke genelinde yıllar sonra genel nüfus sayımı yapılmaya başlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

İki gün sürecek sayım nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı yarın da devam edecek.

Sağlık ve güvenlik sektöründe çalışanlar ise sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Ülkedeki genel nüfus sayımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Irak Planlama Bakanlığının, resmi olmayan sonuçları sayım işleri bittikten sonra açıklaması bekleniyor.

ABD'NIN IRAK'I İŞGALİNİN ARDINDAN YAPILAMAMIŞTI

Ülkede her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı gerçekleştirilememişti.