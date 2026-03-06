İsrail'den İran'a saldırıları şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, görüntülü mesajında ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin açıklamalar yaptı.

Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir, "Elimizde açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var" dedi.

İRAN'A 2 BİN 500 SALDIRI İDDİASI

Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran'a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80'ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.