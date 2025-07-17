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Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 50 ölü

Irak'ın El-Kut şehrindeki Hypermarket alışveriş merkezinde çıkan yangında, 50 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonucu yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildiren Vali Muhammed Cemil Meyyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içinde açıklayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 08:20 Güncelleme:

Irak'ta facia...

Irak’ın Kut kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Vali Muhammed Cemil Meyyahi, yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Muhammed Miyahi, yangın sonucu yaralananların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Irak resmi haber ajans İNA’ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DAVA AÇILDI 

Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

YAS İLAN EDİLDİ 

Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.

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