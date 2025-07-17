Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 50 ölü

Irak'ta facia...
Irak’ın Kut kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Vali Muhammed Cemil Meyyahi, yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Muhammed Miyahi, yangın sonucu yaralananların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Irak resmi haber ajans İNA’ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
DAVA AÇILDI
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
YAS İLAN EDİLDİ
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.