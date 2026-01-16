ABD'de klinik randevusuna giden kadın ICE polislerince gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de bir kadın, klinik randevusuna gittiği sırada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

ABD vatandaşı olduğu öğrenilen kadın, yoğun trafikte aracıyla ilerlemeye çalıştığı sırada gözaltına alındı.

O anların görüntüleri, Freedom News TV'ye ait YouTube kanalında yayımlandı.

UYARILARA RAĞMEN ARACIN CAMINI KIRDILAR

Görüntülerde, araç korna seslerinin yanı sıra kadının, maskeli ICE polislerince aracını hareket ettirmesi için yüksek sesle uyarıldığı duyuldu.

ICE polislerinin, uyarılara rağmen kavşaktan ayrılmadığı görülen kadının aracının yolcu tarafındaki camını kırdığı, sürücü koltuğunun emniyet kemerini bıçakla kestiği ve kadını sürücü kapısından zorla çıkararak dışarı sürüklediği anlar görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde ayrıca polislerin, kadına ters kelepçe takarak ICE aracına doğru götürdüğü görüldü.

"OTİSTİK ENGELLİYİM, O YÜZDEN HAREKET EDEMEDİM"

Kadının ters kelepçe takılırken, "Otistik engelliyim ve doktora gitmeye çalışıyorum, bu yüzden hareket etmedim." diyerek caddenin aşağısını işaret ettiği gözlendi.

Videoda ayrıca, bölgede olaya tepki gösteren kişilerin ıslık, araçların da korna çaldığı duyuluyor.

GÖZALTI GÖRÜNTÜERİNİ MİLYONLAR İZLEDİ

CBC News haberine göre kadının, kentte bulunan Travmatik Beyin Hasarı Merkezi'ndeki rutin randevusuna giden ABD vatandaşı Aliya Rahman olduğu belirlendi.

Gözaltına alınma anını gösteren videonun, sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi dikkat çekti.

"KORKUNÇ BİR DURUMUN İÇİNDE KALDI"

Aliya Rahman, yaptığı açıklamada, gözaltı merkezine götürüldüğünü, burada tıbbi bakımın engellendiğini ve bilincini kaybettiğini belirtti.

Rahman'ın avukatı MacArthur Adalet Merkezi Direktörü Alexa Van Brunt, Rahman'ın o esnada 'korkunç ve kafa karıştırıcı bir durumun' içinde kaldığını ve 'gidecek hiçbir yeri olmadığını' söyledi.

"ARACINI HAREKET ETTİRSEYDİ POLİSE ZARAR VERMEKLE SUÇLANACAKTI"

Van Brunt, şu ifadeleri kullandı:

"Önündeki tek seçeneği; ya aracını ICE memurlarının olduğu yöne doğru sürüp onlara zarar vermeye çalışmakla suçlanma riskini göze alacaktı ya da olduğu yerde duracaktı ki bu da nihayetinde fiziksel şiddet ve istismara maruz kalmasına yol açtı."

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada, Rahman'ın 'bölgede gözaltı işlemleri yapan ICE görevlilerini engelleyen bir provokatör' olduğu savunuldu.