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- Irak'ta asker, zırhlı askeri araçla drift yaptı
Irak'ta asker, zırhlı askeri araçla drift yaptı
Başkent Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi’nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı.
- AA
- 10.11.2021 - 02:43
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Başbakan Mustafa Kazımi’nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri aracın sürücüsü drift yaptı.
ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında, Iraklı asker hakkında Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nca ceza verilerek soruşturma başlatıldı.