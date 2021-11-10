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    Irak'ta asker, zırhlı askeri araçla drift yaptı

    Başkent Bağdat'ta bir asker, Başbakan Mustafa Kazımi’nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri araçla drift yaptı.
    • AA
    • 10.11.2021 - 02:43
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    Irak'ta asker, zırhlı askeri araçla drift yaptı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Başbakan Mustafa Kazımi’nin evine saldırı sonrası artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında bulunduğu caddede zırhlı askeri aracın sürücüsü drift yaptı.

    ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

    Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında, Iraklı asker hakkında Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'nca ceza verilerek soruşturma başlatıldı.

    Irak'ta asker, zırhlı askeri araçla drift yaptı - Video

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