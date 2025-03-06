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AA

Orta Doğu'da çok sayıda acı yaşandı...

Irak'ın Musul kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğu'nu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.

2 BİNDEN FAZLA CESET OBRUĞA ATILDI

Dehil, terör örgütü DEAŞ'ın obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlanacağını söyledi.

Musul Valisi, yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.

IRAK TARİHİNİN EN ACIMASIZ EYLEMİ

Söz konusu obruğa yüzlerce masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜ

Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldığını söyledi.

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek, "Görgü tanıklarına göre DEAŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.