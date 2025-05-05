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Irak'ta kum fırtınası etkili oldu

Irak'ta kum fırtınası etkili oldu Birçok kentte etkili olan kum fırtınası sonrası meydana gelen kazada 4 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı. Ayrıca kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 400 kişinin solunum rahatsızlığı çektiği ve hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.