Irak'ta Türkmen vekil silahlı saldırının hedefi oldu

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kent merkezindeki evine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada Gülsel Muhammed'in evini hedef alan silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı.

"Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir" diyen Muhammed Seman Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada saldırıyı düzenleyenin gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.