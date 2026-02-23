Roma, Cremonese'yi rahat geçti

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, Cremonese'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Roma'nın gollerini 59. dakikada Bryan Cristante, 77. dakikada Obite N'Dicka ve 86. dakikada Niccolo Pisilli kaydetti.

ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI

Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik, 85 dakika forma giydi.

Bu sonuçla puanını 50 yapan Roma, ligdeki bir sonraki maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u konuk edecek.

24 puanda kalan Cremonese ise Lecce deplasmanına gidecek.