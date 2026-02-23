Milan evinde Parma'ya yenildi

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, Parma'yı ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Parma'nın golünü 80. dakikada Troilo kaydetti.

ZİRVE YARIŞINDA AĞIR DARBE

Bu sonuçla zirve yarışında ağır yara alan ve 54 puanda kalan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Cremonese ile karşı karşıya gelecek.

Puanını 32 yapan Parma ise milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi konuk edecek.