Irak'taki Sünni koalisyonları tek çatı altında birleşti

Ulusal Siyasi Meclis tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, ulusal sorumluluğu yerine getirmek ve ülkenin birçok alanda karşılaştığı engelleri aşmak amacıyla Irak'ta Sünni koalisyonları arasnda bir çatının oluşturulduğu belirtildi.

SÜNNİ SİYASİ PARTİLER BAĞDAT’TA “ULUSAL SİYASİ MECLİS” ÇATISI ALTINDA TOPLANDI

Meclisin seçimi kazanan hemen hemen tüm Sünni siyasi parti, grup ve koalisyonlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, mecliste Takaddüm Partisi, Azim Partisi, Siyade Partisi, Ulusal Hasim Koalisyonu ve Cemahir Partisi'nden oluştuğu aktarıldı.

Başkent Bağdat'ta yapılan geniş katılımlı toplantının Siyade İttifakı lideri Hamis Hançer'in çağrısı üzerine yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ulusal Siyasi Meclis'in ülkede siyasi, toplumsal ve anayasal hakların korunmasını amaçladığı ve diğer siyasi parti ve koalisyonlarla ülke çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine vurgu yapıldı.