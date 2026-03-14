İran: 104 denizcinin kanı yerde kalmayacak

ABD-İsrail İran savaşı, 15. gününde devam ediyor.

Savaş çevre coğrafyalara hızla yayılırken, karşılıklı açıklamalar ve tehditler peş peşe geliyor.

Bu kapsamda, İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bir açıklama yaptı.

"DENİZCİLERİMİZ EŞİT BİR SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİL"

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD’nin Hint Okyanusu'nda İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynine düzenlediği ve 104 denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Hatemi, "Dena savaş gemisinin mürettebatı uluslararası bir tatbikattaki görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda sözde insan hakları savunucularının saldırısının hedefi oldu. Denizcilerimiz eşit bir savaş meydanında değil, uluslararası bir tatbikattaki barışçıl görevlerini tamamlamış oldukları bir sırada hayatını kaybetti." dedi.

"104 ŞEHİDİN KANI ASLA YERDE KALMAYACAK"

Hayatını kaybedenlerin hatırasının İran’ın denizcilik tarihinde yer alacağını ifade eden Hatemi, "Hayatını kaybeden personelin ve kayıp denizcilerin hatırasını saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve ordudaki silah arkadaşlarıma başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyorum. Şunu özellikle vurguluyorum ki 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

104 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra dönüşe geçen İran donanmasına ait "IRIS Dena" firkateyni, Hint Okyanusu’nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti.

İran ordusu, saldırıda 20’si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.