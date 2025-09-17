İran: ABD ile dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor

ABD-İran hattında kritik açıklama...

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

"ABD İLE DOLAYLI MESAJ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR"

Muhacirani, ABD ile müzakere sürecinin yeniden başlama ihtimaline dair soruya, "ABD ile halihazırda süren dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor." dedi.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İran'daki enerji krizinden kaynaklı bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Muhacirani, "Bugünkü toplantıda enerji tüketimine ilişkin bir rapor sunuldu ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde optimum enerji yönetimi için bir çalışma grubu oluşturuldu. Ayrıca, 22 Eylül'e kadar 2 bin 200 megavatlık güneş enerjisi santralinin devreye alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.