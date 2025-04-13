İran, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerde geri adım atmayacak

DHA

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kousari, ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kousari, Tahran'ın nükleer program konusunda kararlı olduğunu kaydederek, ABD ile müzakerelerde nükleer alandaki tutumlarından geri adım atmayacaklarını kaydetti.

"HERHANGİ BİR SALDIRIYA SERT YANIT VERECEĞİZ"

Kousari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Görüşmeler İran'ın nükleer programı çerçevesinde kalırsa, Tahran kesinlikle bu konudaki sorunları ele alacak ancak nükleer konudaki mevcut pozisyonlarından geri adım atmayacaktır.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Kousari, İran'ın bir savaş başlatmayacağını fakat ABD ya da İsrail'in topraklarına yönelik herhangi bir saldırısına sert bir yanıt vereceğini ifade etti.

"SAVUNMA KONUSUNUN DIŞINA ÇIKILMASI KIRMIZI ÇİZGİLERİN AŞILMASIDIR"

Koussari açıklamasının devamında şunları söyledi: