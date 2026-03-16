İran, ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldığını açıkladı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 17. gününde sürüyor.

Savaşın hızla çevre coğrafyalara yayılması Körfez ülkelerini içine alan bir ateş çemberine dönüştürdü.

Bu kapsamda, karşılıklı açıklamalar ve tehditler hala devamlılık gösteriyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

ABD-İsrail İran arasındaki savaş, hızla çevre coğrafyalara yayılarak dünyanın gündeminde yerini koruyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

"700 FÜZE ATILDI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ülke basınına yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne süren Naini, 118 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü belirtti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

KÖRFEZ ÜLKELERE MİSİLLEME

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı bin 348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.