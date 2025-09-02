İran: ABD, nükleer müzakerelerde samimi değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile yeniden nükleer müzakerelerin başlama ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Bekayi, Washington’un geçmişteki eylemleri dikkate alınmadan İran-ABD ilişkilerinin geleceğinin tartışılamayacağını söyledi.

Bekayi, “Müzakereler sırasında ABD’nin desteğiyle İsrail’in saldırganlığına uğradık. Siyonist rejim, ABD ile koordinasyon halinde İran’a yönelik yasa dışı saldırılar düzenledi.” dedi.

Sözcü, ABD’nin nükleer müzakereler konusunda başından beri iyi niyetli davranmadığını savundu.

AVRUPA'YA BM YAPTIRIMLARI TEPKİSİ

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimini “sorumsuz, mantıksız ve yasal dayanaktan yoksun” olarak nitelendiren Bekayi, Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Bekayi, “İran’ın anlaşmaya uymadığından bahsediyorlar ama hangi anlaşmadan söz ettiklerini kendilerine sormaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN ADIMLARI YASAL"

İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecinin tamamen yasal olduğunu belirten Bekayi, bunun ABD’nin çekilmesine ve Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı bir yanıt olduğunu vurguladı.

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Ajans ile Güvenlik Anlaşması’na bağlı olduğunu hatırlatan Bekayi, UAEA ile temasların sürdüğünü söyledi. Ancak son saldırılar nedeniyle yeni işbirliği protokolünün İran Meclisi’nin incelemesinde olduğunu aktardı.

Bekayi, geçtiğimiz hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr’deki yakıt değişimini denetlemek üzere İran’a geldiğini ancak şu anda ülkede herhangi bir denetim yapılmadığını ve müfettiş bulunmadığını ifade etti.

Sözcü, UAEA ile yeni işbirliği protokolüne ilişkin son dönemde iki tur görüşme yapıldığını, ancak henüz kesin bir sonuca varılamadığını dile getirdi.