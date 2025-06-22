İran, ABD saldırısının ardından İsrail'in 10 noktasını füzelerle hedef aldı

İsrail ile İran arasındaki çatışma 10'uncu güne girdi.

Karşılıklı saldırılar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran'ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

SALDIRILARDA 16 KİŞİ YARALANDI

ABD'nin tepki çeken saldırısının ardından İran ordusu İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentleri başta olmak üzere 10 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.

27 FÜZE İKİ AYRI DALGA HALİNDE FIRLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasına göre İran, saldırıda 27 füzeyi iki ayrı dalga halinde fırlattı.

İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden oluştu.

HALKIN SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLECEĞİ DUYURULDU

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı ise İran'dan gelen son füze saldırısının sona erdiğini belirterek, halkın artık sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

Açıklamada, 'etkilenen bölgelerden raporlar alındığı' ve ülke genelinde birçok noktada acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.