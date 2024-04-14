İran, ABD'yi İsviçre aracılığıyla uyardı: Müdahale ederseniz üslerinizi vururuz Genelkurmay Başkanı Bakıri, ABD'nin İsrail ile gerilime müdahil olmaması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in yanında duran ABD'yi tehdit etti.

Bakıri, İsrail'e düzenledikleri hava saldırıları karşısında ABD'nin Tel Aviv'e destek vermemesi gerektiğini belirtti.

Gece saatlerinde Orta Doğu'da hareketli saatler yaşandı. İsrail'in Şam saldırısına Tahran yanıt verirken, Tel Aviv'de alarm durumuna geçildi.

ABD üsleri için tehdit

İranlı komutan, olası misilleme saldırısına destek veren ABD'nin üslerini hedef alacakları konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarının, İsviçre aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Bakıri, İsrail'i karşı saldırı düzenlemesi halinde daha büyük bir saldırıyla tehdit etti. Söz konusu yetkili, "İsrail yanıt vermediği sürece bu tur bitti." ifadesini kullandı.

İsrail'e uyarı: Karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de İran vatandaşlarına, yetkililerine ve çıkarlarına olası bir İsrail saldırısının karşılık bulacağını vurguladı.

İran'dan hava saldırıları

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.