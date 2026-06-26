Volkan Konak’ın eşi Selma Konak özlemini dile getirdi: Hala atletiyle uyuyorum

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı Volkan Konak, herkesi üzmüştü.

Çok zor günler geçiren Selma Konak, son yaptığı açıklamayla gündem oldu. Emel Özuğur'un programına konuk olan Selma Konak, eşi Volkan Konak'a duyduğu özlemini açıkladı.

"YÜZÜNE BAKTIM"

Selma Konak, "Hastanede açtırdım. 'Ben yüzünü görmek istiyorum' dedim. Çok kötüydü. Tabutun üzerinde Volkan Konak yazıyordu. Bu sefer bağırmaya başladım. 'Senin ismin buraya mı yazılacaktı, senin ismin billboardlara yazılan Volkan Konak buraya tahtanın üzerine mi yazılacaktı?' dedim.

Ben hala atletiyle uyurum. Yıkamadım, yastığımın altına koyar yatarım. Aramızdaki bağ çok güçlüydü hala iletişimimiz kopmadı. Rüyamda Volkan'ın cenazesini gördüm.."