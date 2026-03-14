İran: Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin

28 Şubat'ta başlayan ve 15. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı sürüyor.

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler peş peşe gelirken, bu kez de İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

"AMERİKA'NIN KUKLA GÜCÜNE GÜVENMEYİN"

İran medyasında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamazlar." diyen Şikarçi, "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" çağrısında bulundu.

"ABD GEMİSİ MÜSLÜMAN ÜLKE İRAN'IN GÜCÜYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söyledi.