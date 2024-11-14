İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'den 'nükleer program' çıkışı

İHA

Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ortak basın açıklamasında bulundu.

İslami, İran ile Ajans arasında iş birliğinin devam ettiğini ve İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bu iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu bildirdi.

"İRAN'I ZİYARET ETMESİ ÖNEMLİ BİR KONU"

İslami devamında şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Grossi ile görüşmelerimiz ve karşılıklı ziyaretlerimiz her zaman yapıcı ve faydalı oldu. Siyonist İsrail rejimi emperyal sistem tarafından şartsız desteklenirken, Grossi'nin İran'ı ziyaret etmesi ayrıca önemli bir konu. İran'ın nükleer programını hedef alan İran aleyhindeki her türlü karara misliyle karşılık vereceğimizi birçok kez dile getirdik ve böyle bir kararın gerçekleşmesine de izin vermeyeceğiz.

"TAAHÜTLERİMİZİ BİR BUÇUK YIL BOYUNCA YERİNE GETİRDİK"

İsrail'in İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalıştığını kaydeden İslami, “Bu radikal grupların aldıkları kararlar ile İran ve Ajans arasındaki iş birliğini bozmaya çalışmalarına izin vermemeliyiz. İran olarak her zaman iyi niyet göstererek diplomasi ve iş birliğini devam ettirmeye çalıştık ve bu yolda devam edeceğiz. Anlaşmadaki taahhütlerimizi bir buçuk yıl boyunca yerine getirdik, ancak karşı taraf verdiği sözleri tutmadı ve ağır yaptırımlar uygulama yoluna gitti” ifadesinde bulundu.

"ATILACAK HER TÜRLÜ ADIMA MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini değerlendiren İslami, İran aleyhinde atılacak her türlü adıma karşılık vereceklerini belirterek, “İran'ın nükleer programına yönelik iş birliği veya tahrip gibi atılacak her türlü adıma misliyle karşılık vereceğiz. Eğer diyalog yolu izlenecekse İran olarak biz de diyalog yolunu izleriz. Bu konuda başka bir yol haritası izlemek isterlerse biz de kendi ulusal çıkarlarımıza göre bir yol haritası belirleriz” dedi.

"HİÇBİR ŞARTTA NÜKLEER TESİSLER BİR SALDIRININ HEDEFİ OLMAMALIDIR"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ise, bölgedeki gelişmelerden dolayı Tahran ziyaretinin hassas ve önemli olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırı tehdidini değerlendiren Grossi, şu ifadelerde bulundu:

Hiçbir şartta nükleer tesisler bir saldırının hedefi olmamalıdır. Böylesi bir saldırının çevre ve biyolojik yaşantı üzerinde ağır sonuçları olur. Bu konuda tavrımızı açık bir şekilde gösterdik. Elbette ben bir Cumhurbaşkanı veya siyasetçi değilim. Görevim böyle bir saldırının gerçekleşmesini engellemek.

"BUNUN İYİ BİR KARAR OLMADIĞINI SÖYLEME HAKKIM VAR"

İran'ın nükleer programında ilerlemesi ve Ajans denetçilerinin nükleer tesislere girmesine izin vermeme kararını değerlendiren Grossi, “Bizim İran ile müzakere ve görüşmelerimiz her zaman belirli bir profesyonellik içerisinde oldu. İran'ı aldığı kararlar nedeniyle suçlamıyoruz. Ancak benim bunun iyi bir karar olmadığını söyleme hakkım var. İran'ın bu konuyu çözebileceğine inanıyorum. Ben de çözüm yolu bulunması için Tahran'dayım” ifadesinde bulundu.

"ABD HÜKÜMETİNE BİR ÇÖZÜM YOLU BULABİLECEĞİMİZİ GÖSTEREBİLİRİZ"

Grossi, Tahran'da varacakları olumlu sonucun yeni ABD yönetimi üzerinde etkili olabileceğini belirterek, son olarak şu ifadeleri sarf etti: