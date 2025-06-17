Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları beşinci gününde de devam ediyor.

İsrail'in başlattığı saldırılara karşılık veren İran, Tel Aviv'e peş peşe füzeler gönderiyor.

İsrail, İran'ın yeni atanan Genelkurmay Başkanını da öldürdüklerini belirtti ancak İran'dan gelen yeni hamle bir hayli dikkat çekici.

MOSSAD BİNASI VURULDU

İran basını yeni haberi gündeme getirdi.

Buna göre, İran'ın Mossad Karargahı olduğu belirlenen bir binaya füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

İRAN TÜM DOKTORLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Bu gelişmenin hemen ardından İran, tüm doktor ve hemşireleri de göreve çağırdığını duyurdu.

İRAN: GÜÇLÜ BİR FÜZE DALGASI BAŞLATTIK

TSİ. 10.50 sularında İranlı üst düzey komutan Heydari, "Yüzlerce dronedan oluşan yeni dalga saldırımız İsrail'i vuracak" açıklaması yaparken, Devrim Muhafızları Komutanı, "Biraz önce daha güçlü bir füze dalgasını İsrail'e başlattık" dedi.