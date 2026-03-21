İran: Bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

ABD-İsrail-İran savaşı 22'inci gününde...

Ülkeler arasında süren savaşta karşılıklı füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ediyor.

NÜKLEER TESİS HEDEF ALINDI

Bu sabah ise Natanz’daki Nükleer Zenginleştirme Tesisi hedef alındı.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

"TESİSTE SIZINTI YOK"

Bu kapsamda, söz konusu tesiste radyoaktif madde sızıntısı ihtimaline yönelik teknik ve uzman incelemeler, ülkenin Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Elde edilen sonuçlara göre, önceden yapılan planlamalar ve izleme sistemlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, bu tesiste herhangi bir radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmedi.

Ayrıca tesis çevresinde yaşayan vatandaşları tehdit eden herhangi bir risk de bulunmadığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

ABD ve İsrail, savaşın ilk günlerinde yine Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef almıştı. Bu saldırıda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar görüldüğünü teyit etmişti ancak herhangi bir radyolojik sorun beklenmediğini bildirmişti.

Söz konusu saldırıda, radyasyon artışı tespit edilmemişti.

PEZEŞKİYAN'DAN NÜKLEER SİLAH MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını söyleyerek, "Allah'tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti.

X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirme niyetine ilişkin tartışmalara da değinerek, ülkede hiçbir yetkilinin bu yönde bir adım atamayacağını söyledi.

İran'ın hiçbir zaman nükleer silah arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ali Hamaney'in de nükleer silahları İslam hukuku açısından yasakladığını sık sık dile getirdiğini aktardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.