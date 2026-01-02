İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse bu bizim hatamızdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürerken Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protestolar sırasında yaşanan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle protestolardaki toplam can kaybı 5'e yükseldi.

Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında 30 kişi gözaltına alındı.

İRAN CUMHURBAŞKANI: SUÇU ABD VEYA BAŞKALARINDA ARAMAYIN"

Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir" diyerek halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, ayrıca bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.