New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.

Seçim sürecinde Mamdani'yi açıktan destekleyen Senatör Bernie Sanders'in eşliğinde kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

New York'taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başladı.

NEW YORKLULARIN ORTAK DEĞERLERİNE VURGU YAPTI

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Zohran Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil tören alanına gelerek kendisine destek veren herkese ve özellikle New York halkına teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında, "Bugünden itibaren bu şehri kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız" ifadelerini kullanan Mamdani, kendisine oy veren veya vermeyen tüm seçmenlere hitaben, "Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil. Bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular" ifadesini kullandı.

Uganda doğumlu Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 'ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim' olmuştu.

CBS News'in verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun '1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı' olduğu vurgulanmıştı.