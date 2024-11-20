İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan güneye taşınmasını istedi

AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, geçmişte tartışılan başkentin Tahran'dan taşınması konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

"ÜLKENİN EKONOMİK VE SİYASİ MERKEZİNİ GÜNEYE TAŞIMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Tahran'ın başkent olarak bırakılmasının başta ekonomik olmak üzere birtakım nedenlerden dolayı imkansız hale geldiğini düşündüğünü dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Ülkenin başkenti Tahran, çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in başkentin taşınması planlarını takip etmekle görevlendirildiğinin bilgisini paylaşarak, "Bu konunun göz ardı edilmesi, ülkeyi gelecekte çevre krizleri ve daha birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir." dedi.

2013'TE KABUL EDİLSE DE BİR ADIM ATILMADI

İran'da başkentin, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik plan ilk olarak 25 Aralık 2013'te, 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyordu.

Şu ana kadar bu konuyla ilgili adım atılamamıştı.