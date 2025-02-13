İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a çağrı: Müzakere istiyorsanız düşmanca politikalarınızdan vazgeçin

AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Buşehr kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, Trump'ın İran'a karşı "azami baskı" politikasını ve müzakere çağrısını değerlendirdi.

"MÜZAKERELERDEN BAHSEDENLER, İRAN HALKINA EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYANLARDIR"

Baskı altında müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bugün müzakerelerden bahsedenler, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayanlardır. Tüm etkileşim yollarını kapattılar ve ülkemize baskı yapmak için her türlü aracı kullandılar." diye konuştu.

Trump'a hitaben, "Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?" diyen Pezeşkiyan, "Biz konuşmayacağız, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz ama Trump bize bütün yaptırımları uygulayıp sonra da diyalogdan bahsedemez." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELER BİZM KARDEŞİMİZ VE DOSTUMUZDUR"

Pezeşkiyan, düşmanların İran'ı bölgede izole etmeye çalıştığını söyleyerek, şöyle konuştu: