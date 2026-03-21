İran Devrim Muhafızları Ordusu: Adalarımızda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail bağlantılı unsurlara yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"BU ÜSLER ADALARIMIZA SALDIRININ ÇIKIŞ NOKTASIYDI"

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE ve Kuveyt’te bulunan bazı askeri üslerin hedef alındığını belirterek, "DMO Donanması, BAE'deki El-Minhad ve Kuveyt'teki Ali El-Salem hava üslerindeki tesisleri, ABD ve İsrail bağlantılı hava unsurlarına ait hangarlar ile yakıt depolarını yoğun balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alarak imha etti.

Bu üsler, İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktasıydı." dedi.

"ÇOCUK KATİLLERİ İÇİN MEZARLAR HAZIRLADIK"

Savaşa son derece hazırlıklı olduklarını vurgulayan Tengsiri, "İran’a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Savaşın ne kadar süre daha devam edeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

İki taraf da karşılıklı saldırılarını sürdürürken gözler ABD'nin olası kara harekatına çevrildi.