İran Devrim Muhafızları, Riyad’daki ABD Büyükelçiliği saldırısını deddetti

İran Devrim Muhafızları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Tahran yönetimi, saldırının bölgedeki “Siyonist düşman” tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİYLE İLGİSİ YOK"

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, 3 Mart’ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Açıklamada, “Bu olayın İran Silahlı Kuvvetleriyle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bölgedeki Siyonistlerin stratejisi göz önünde bulundurulduğunda bu eylem kesinlikle onların işi” denildi.

BÖLGE ÜLKELERİNE UYARI

Açıklamada ayrıca İran’ın, komşu ve Müslüman ülkelere Amerikan-Siyonist hareketin bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetine karşı teyakkuzda olmaları yönünde uyarılar yaptığı vurgulandı. Devrim Muhafızları, bölgedeki hedeflerinin açıkça belirtildiğini ve Siyonist rejimin fitne faaliyetlerine karşı önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE HASAR BÜYÜKTÜ

Wall Street Journal’in haberine göre, Suudi yetkililerin açıkladığı sınırlı hasarın aksine, saldırının yol açtığı yangın saatlerce sürdü ve büyük çaplı yıkıma neden oldu. Saldırının ABD-Suudi ilişkileri ve bölgesel güvenlik açısından ciddi etkiler doğurduğu belirtiliyor.