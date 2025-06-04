İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ABD'ye sert tepki

İHA

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Yaptığı konuşmada ABD'yi hedef alan Hamaney, "Bizi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar" dedi.

"SİYASİ SİSTEMİMİZ GÜÇ KAZANMIŞTIR"

Hamaney, ülkesinin siyasi sisteminin köklü bir devrimin ürünü olduğunu belirterek, "Siyasi sistemimiz büyüyüp güç kazanmış bir sistemdir. Bu devrimin lideri, vefatının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala dünyada etkisi hissedilen büyük bir şahsiyettir.

ABD’nin küresel alandaki gücünün zayıflaması ve Siyonizm'e karşı artan nefret de bu devrimin sonuçlarındandır" dedi.

"KOMPLOLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İran devrimine yönelik çeşitli komploların hiçbir dünya devriminde görülmediğini ifade eden Hamaney, şunları kaydetti:

İran İslam Cumhuriyeti, tüm bu planlara ve düşmanlıklara karşı direnç gösterdi. Bu komplolar etkisiz hale getirildi. İran, bugüne kadar binden fazla komployu boşa çıkardı ve bazılarına da doğrudan cevap verdi. Amaç, İran’ı zayıflatmaktı ancak aksine ülkemizin hem içeride hem dışarıda gücü ve yetenekleri arttı.

"ABD'NİN PLANI BAĞIMSIZLIK ANLAYIŞIMIZA KARŞIDIR"

Hamaney, ulusal bağımsızlığın dış güçlere bağlı olmamak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Ulusal bağımsızlık, ülkenin ABD veya benzeri ülkelerin onayını beklememesi demektir. Bu bağımsızlığın bir ifadesi de ‘kendimiz başarabiliriz’ ilkesidir" dedi.

ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Hamaney, şöyle konuştu:

Nükleer konudaki ABD planı, tamamen ulusal bağımsızlık anlayışımıza karşıdır. Direniş, büyük güçlerin iradesine boyun eğmemektir. Kişi inandığı gibi yaşamalı ve baskılara teslim olmamalıdır. Ulusal bağımsızlığın bir diğer temel ilkesi de savunma gücünü artırmaktır.

"ABD'NİN GÜVENİLMEZLİĞİNİ TEST ETTİK"

İran’ın nükleer alanda kendi imkanlarıyla ilerlediğini dile getiren Hamaney, "Nükleer sanayi sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayan, birçok bilimsel alanı etkileyen temel bir sektördür. Uranyum zenginleştirme, nükleer meselenin kilit noktasıdır ve düşmanlar da buraya odaklanmıştır.

ABD’nin güvenilmezliğini 2000’li yıllarda yüzde 20 oranındaki yakıt ihtiyacımız sırasında bizzat tecrübe ettik" dedi.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BU KONUDA KARAR VERİYORSUNUZ?"

ABD’nin İran’ı nükleer teknolojiden mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Hamaney şu ifadeleri kullandı: