İran dini lideri Hamaney: ABD'ye tekrar saldırabiliriz

ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmış olsa da karşılıklı tehditler devam ediyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından ABD'yi sert ifadelerle hedef aldı.

Hamaney paylaşımında, İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı işaret ederek, "İran, ABD'nin yüzüne sert bir tokat attı. Bölgede yer alan önemli üslerinden biri olan El-Udeyd Üssü'nü hedef alarak zarar verdi.

İran'ın, ABD'nin bölgedeki önemli merkezlerine erişim sağlayabilmesi ve gerekli gördüğü her an bu noktalara karşı harekete geçebilmesi, küçük bir mesele değil, aksine büyük bir olay ve tekrarlanabilir" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KARİKATÜR

Hamaney'in paylaşımına dikkat çeken bir karikatür de ekledi.

Görselde, ABD'deki Özgürlük Heykeli ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüyle tasvir edilirken, İran tarafından yüzüne tokat indirildiği an resmedildi.

Saldırı anı, güçlü bir ışık ve patlama efektiyle yansıtılırken, heykelin elindeki meşalenin düşmek üzere olması dikkat çekti.