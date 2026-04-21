ABD Başkanı Trump: Abluka İran'ı tamamen çökertiyor

Sosyal medya hesabından İran'a yönelik açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, basın kuruluşlarını hedef alarak İran'la savaşı kazandığını öne sürdü.

Trump, "Savaşı açık ara kazanıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ordumuz muhteşemdi ve eğer The New York Times gibi başarısız, Wall Street Journal gibi son derece korkunç ve iğrenç ya da artık neredeyse yok olmak üzere olan Washington Post gibi sahte habercileri okursanız aslında savaşı kaybettiğimizi düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.

İran tarafının da kendisinin yalan olduğunu iddia ettiği haberleri okuduğunu ancak söz konusu haberlerin ardından donanmalarının, hava kuvvetlerinin, füze ve hava savunma sistemlerinin, liderlerinin çoğunun ortadan kaldırıldığı gerçeğiyle yüzleştiğini ifade eden Trump, İranlı liderlerin çoğunun öldürülmesini rejim değişikliği olarak nitelendirdi.

"GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYORLAR"

Trump, "Belki de en önemlisi, anlaşma olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" dedi.

ABD karşıtı olan medya kuruluşlarının İran'ın savaşı kazanmasını istediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Trump, "Çünkü yönetimde ben varım. Bu vatansever olmayan kişiler seçimde bana karşı sahip oldukları sınırlı gücün tamamını nasıl kullandılarsa İran konusunda da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak, zaten öyle" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Trump, yaptığı başka bir açıklamada ise devam eden abluka sonucu ABD'nin petrol satışlarının arttığını ima ederek, "İran yönetimi petrol almak için yüzlerce gemiyi ABD'ye, özellikle de Texas, Louisiana ve Alaska’ya yönlendirdi. Çok teşekkürler" dedi.