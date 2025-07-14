İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Netanyahu'nun hayalleri başarısız oldu

İsrail ile İran arasındaki 12 gün süren savaş yerini ateşkese bırakırken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu, yaklaşık iki yıl önce Gazze'de zafer sözü vermişti. Sonuç: Askeri çıkmaz, savaş suçlarından tutuklama emri ve 200 bin yeni Hamaslı asker." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'YA NELER YAPABİLECEKLERİNİ GÖSTERECEKLER"

Netanyahu'nun, İran'da 40 yılı aşkın süredir devam eden nükleer programı ortadan kaldırmayı hayal ettiğini vurgulayan Arakçi, "Sonuç: Paralı askerlerinin şehit ettiği bir düzine İranlı akademisyenin her biri, 100'den fazla yetenekli öğrenci yetiştirmişti. Netanyahu'ya neler yapabileceklerini gösterecekler.” dedi.

Arakçi, Netanyahu'nun İran'daki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, İran'ın İsrail'in gizli tesislerini yerle bir ettiğini ve Netanyahu rejiminin bunları hala sansürlediğini de belirtti.