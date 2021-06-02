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    İran donanmasına ait gemi Umman Denizi'nde battı

    Saatlerce yürütülen kurtarma çalışmalarından netice alınamadı. Alevlere teslim olan geminin, İran donanmasındaki en büyük gemi olduğu belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:12
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    İran donanmasına ait gemi Umman Denizi'nde battı

    İran Deniz Kuvvetlerin'e ait "Hark" adlı askeri gemi, Umman Denizi'nde battı.

    Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

    Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

    Gemiyi saran alevler uzaktan görüntülenirken, siyah duman gökyüzünü kapladı.

    İran donanmasına ait gemi Umman Denizi'nde battı ViDEO

    MÜRETTEBAT KURTARILDI

    İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

    Hark'ın, 40 yıldır İran Deniz Kuvvetleri'nde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

    İran donanmasına ait gemi Umman Denizi nde battı #1

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