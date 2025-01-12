İran Fordo Nükleer Tesisi bölgesinde hava savunma tatbikatı gerçekleştirdi

İHA

İran Silahlı Kuvvetleri'nden çok konuşulacak hamle...

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Fordo nükleer tesisinin de bulunduğu ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde “İktidar 1403” hava savunma tatbikatının başlatıldığı bildirildi.

HEM SALDIRI HEM SAVUNMA OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran Hava Savunma Kuvvetleri'nin öncülüğünde bu sabah gerçekleşen tatbikatta, muhtemel düşman saldırılarına karşı füze birimleri, radar sistemleri, “Basiret” projesinin gözlem ekipleri, elektronik harp birimleri (CENG), hava savunma aldatma ve yanıltma sistemleri, insanlı ve insansız hava araçlarının yer aldığı aktarıldı.

Bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin üst düzeye çıkartılması ve askeri hazırlık kapasitesinin artırılması hedeflenen tatbikatta, Hava Kuvvetleri'nin hem saldırı hem savunma operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

İRAN MEDYASINDA YER ALDI

İran medyasına göre tatbikat, ülkenin stratejik öneme sahip bölgelerindeki muhtemel saldırı ve tehditlere karşı etkin savunma kabiliyetini geliştirmeyi ve hızlı karşı koymayı hedefliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri 7 Ocak tarihinde İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi bölgesinde hava savunma tatbikatı düzenlemişti.

YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN TEST EDİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Nükleer tesisleri de kapsayacak şekilde muhtemel düşman saldırılarına karşı düzenlendiği belirtilen tatbikatta, “Dezful” ve “9 Dey” hava savunma füzeleri ile insansız hava aracı tabanlı 358 hava savunma sistemi kullanılmıştı.

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, hava savunma tatbikatının geniş kapsamlı olacağını ve tatbikatta yeni hava savunma sistemlerinin test edileceğini duyurmuştu.