İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi salı gününe kadar uzattığını belirtti.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

İran'a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren Trump, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı İran'da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI YANITI

Trump'ın tehdidi sonrası İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı, artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları'nın İranlı yetkililer tarafından bildirilen 'Basra Körfezi için yeni düzen' taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZEN TASLAĞI

İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde 'mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki iş birliği' konularının yer aldığı belirtilmişti.