ABD basını: Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan İran-ABD hattında diplomasi trafiği

ABD merkezli Wall Street Journal, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın müzakere için harcadığı çabaya dair bir yazı kaleme aldı.

Gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular, savaşı durdurmak ya da geçici bir ateşkes sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor.

Kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri yaptıklarını, ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

KATAR ARABULUCU ROLÜNE SICAK BAKMIYOR

Türkiye ve Mısır'ın olası müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın ABD ve Orta Doğu ülkeleri tarafından kendisine teklif edilen arabulucu rolüne karşı çıktığını öne sürdü.

İRAN TAVİZ VERMİYOR

Kaynaklar, İranlı yetkililerin taleplerinden taviz vermeyi reddettiğini ve geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil çeşitli önerileri geri çevirdiğini belirtti.

Ayrıca kaynaklar, İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğunu ve ABD'li yetkililerle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeyi reddettiğini aktardı.

TRUMP GÜN VE SAAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a anlaşma için verdiği süreyi güncelledi. Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit etmiş, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.