Donald Trump'tan Hürmüz açıklaması: Açın yoksa cehennemi yaşarsınız

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda bir ay geride kaldı...

İran tarafından bugün yeni bir ABD uçağının düşürülmesiyle bölgede tansiyon daha da yükselirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Social Truth platformundan İran'a küfürlü bir paylaşım yaptı.

TRUMP'TAN KÜFÜRLÜ TEHDİT

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, o s*kt*ğ*min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız – İzleyin görün! Allah’a hamdolsun.

PAZARTESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda, İran tarafından düşürülen uçakta kaybolan pilotun bulunmasına ilişkin operasyonun detaylarını da açıkladı.

Trump, açıklamada Pazartesi günü saat 13.00'te ordu ile bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

"İRAN DAĞLARININ DERİNLİKLERİNDEKİ CESUR PİLOTU KURTARDIK"

Trump, şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın dağlarının derinliklerinden, ağır yaralı ve son derece cesur F-15 mürettebat subayını kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve çok yaklaşmıştı. Kendisi büyük saygı duyulan bir albay. Bu tür operasyonlar, “personel ve teçhizat” açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir.

Neredeyse hiç yapılmaz! İlk kurtarma operasyonunun ardından ikinci bir operasyon daha düzenlendi. İlkinde pilotu güpegündüz kurtardık ki bu da alışılmadık bir durumdu; İran üzerinde yedi saat geçirildi.

Hepsi tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek gösterisi! Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te, askerlerle birlikte bir basın toplantısı yapacağım. büyük asker kahramanlarımızı Tanrı korusun!"

İRAN BİR ABD UÇAĞINI DAHA DÜŞÜRMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait bir nakliye uçağının düşürüldüğünü belirtti.

İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü.

"NAKLİYE UÇAĞI YOK EDİLDİ"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.