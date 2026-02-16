İran, Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basra Körfezi'nde sular ısınıyor...

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen “Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü” adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştiriliyor.

"HIZLI VE KAPSAMLI YANIT" VURGUSU

Tatbikat kapsamında, denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı müdahale senaryolarının test edildiği belirtildi. İranlı yetkililer, özellikle bölgedeki artan askeri hareketliliğe dikkat çekerek savunma hazırlıklarının güçlendirildiğini ifade etti.

Tahran yönetimi, son haftalarda ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasını ve ek deniz unsurları sevk etmesini güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.

İran, olası bir çatışma durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği yönündeki açıklamalarını daha önce de dile getirmişti.

KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK NOKTA

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor.