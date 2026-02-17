Senegal, Sahra Çölü'nden gelen tozun esareti altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün itibarıyla etkisini artıran tozlu hava nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske kullanmaları tavsiye edildi.

HAVA KALİTESİ "TEHLİKELİ" SEVİYEDE

Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) 400 seviyesini aşarak “tehlikeli” kategorisine girdi. Kent genelinde sarı bir toz tabakası oluşurken, görüş mesafesi yer yer 500 metrenin altına kadar düştü.

0-50 arası “sağlıklı” kabul edilen AQI değerlerinin bu seviyeye çıkması, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için ciddi risk oluşturuyor. Buna rağmen sahil hattında spor yapan bazı kişilerin uyarılara aldırmaması dikkat çekti.

PM2.5 SEVİYESİ SAĞLIK SINIRININ ÇOK ÜSTÜNDE

Kentte metreküp başına düşen ince partikül madde (PM2.5) seviyesi 166 mikrograma kadar yükseldi. Bilimsel verilere göre 12 ve altı PM2.5 değeri “sağlıklı” kabul edilirken, 50 seviyesine uzun süre maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölümlere yol açabileceği belirtiliyor.

Mikroskobik boyuttaki PM2.5 parçacıkları doğrudan akciğerlere ulaşabiliyor, kana karışabiliyor ve özellikle hamilelerde erken doğum ile düşük riskini artırabiliyor.

AFRİKA'DA HAVA KİRLİLİĞİ 1.1 MİLYON CAN ALDI

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dakar’da 2023 yılı ortalama PM2.5 seviyesi 85 olarak kaydedildi. Bu oran, DSÖ’nün yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin yaklaşık 5.6 katı.

Lancet Planetary Health dergisinde 2021’de yayımlanan araştırmaya göre, Afrika’da 2019 yılında hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 1.1 milyon kişi hayatını kaybetti.

SAHRA TOZU VE İNSAN KAYNALI KİRLİLİK BİRLEŞİYOR

Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve yoğun trafik gibi insan kaynaklı etkenler nedeniyle zaten Afrika’nın en kirli başkentleri arasında yer alıyor. Buna ek olarak, dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü’nden rüzgarlarla taşınan kum ve toz bulutları da hava kirliliğini artırıyor.

Atmosferdeki toz emisyonlarının yaklaşık yarısından sorumlu olan çöl tozları, güçlü hava akımlarıyla Batı Afrika kıyılarına kadar ulaşıyor ve bölge genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor.