Almanya ve İngiltere'den ortak mektup: Rusya ile savaş ihtimali yükseldi

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, ortak bir mektup kaleme aldı.

Breuer ve Knighton, Rusya'nın güçlerini savaş riskini artırabilecek şekilde yeniden organize ettiğini belirtti.

Guardian ve Die Welt gazetelerinde yayımlanan mektupta, "Rusya kuvvetleri yeniden silahlanıyor ve Ukrayna'daki savaştan ders çıkararak NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek şekilde yeniden organize oluyor. Moskova'nın askeri olarak güçlenmesi Ukrayna'da acı verici bir şekilde görüldüğü gibi kıtamızda savaş başlama riskiyle birleştiğinde dikkatli olmayı gerektiren artan bir riski barındırıyor" ifadeleri yer aldı.

"GÜÇ SALDIRGANLIĞI CAYDIRIR"

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle savunma ve güvenlik politikasında acil değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunan komutanlar, NATO kapsamında savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın daha yüksek bir oranına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Silahlanmanın 'savaş kışkırtıcılığı' olmadığı, halkı ve barışı korumak için sorumlu bir eylem olduğu ifade edilen mektupta, "Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise davet eder" değerlendirmesi yer aldı.

Komutanlar askeri hazırlık için güçlü bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyaç olduğunu vurguladı.