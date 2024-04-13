İran, İsrail saldırısına karşı 100'den fazla seyir füzesi hazırladı Tahran'ın İsrail'e saldırı misillemesi yapabileceği belirtiliyor. ABD basını, atılan adımla ilgili ayrıntıyı paylaştı.

AA & Ensonhaber

İran, İsrail ile artan gerilim döneminde olası bir saldırı için 100'den fazla seyir füzesi hazırladı.

ABD'li bir savunma yetkilisine atıfta bulunan ABC News, ABD'nin bölgeye gemiler ve uçaklar da dahil olmak üzere ek askeri varlıklar konuşlandırdığını bildirdi.

Şu anda Doğu Akdeniz'de iki ABD Donanması destroyerinin konuşlandırmanın bir parçası olarak tespit edildiği belirtildi.

100'den fazla füze hazır

Muhriplerin, bölgedeki birlikleri balistik füze tehditlerine karşı koruyabilen gelişmiş Aegis savaş sistemiyle donatıldığına dikkat çekildi.

Ayrıca ABD'li savunma yetkilileri, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel bir saldırıda kullanılmak üzere 100'den fazla seyir füzesi hazırladığının bildirildiğini açıkladı.

İran'dan karşı saldırı sözü

İsrail, İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik tesisine 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısına misilleme olarak karşı saldırı sözü vermesi üzerine yüksek alarma geçti.

İsrail saldırısının bilançosu

Saldırıda aralarında iki üst düzey generalin de bulunduğu İran İslam Devrim Muhafızları'ndan en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Hem İran hem de Lübnan'daki müttefiki Hizbullah, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.