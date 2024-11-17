İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi

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Orta Doğu'da gerilim sürmeye devam ediyor...

Özellikle İsrail'in İran'a yönelik girişimlerinin ardından İran'da lider krizi yaşanıyor.

Yeni iddia ise İsrail basınından servis edildi.

HAMANEY KOMADA İDDİASI

Paylaşılan haberlerde İran'ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi.

CİDDİ HASTA OLDUĞU RAPORLARA YANSIMIŞTI

İddialar, New York Times'ın ekim ayının başlarında Ali Hamaney'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna dair bir raporunun ardından gözleri İran'a çevirdi.

İRAN ÖLÜMÜ GİZLİYOR SÖYLENTİLERİ

Ancak, Hamaney'in son durumuna dair İran'ın resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Bunun sebebinin ise İran'ın ölümü gizleyerek olası karışıklıkların önüne geçmek istediği yönünde bir tavır sergilediği de vurgulandı.

EN SON 7 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğü de belirtildi.

OĞLU EN BÜYÜK ADAY

Hamaney'in ölmesi durumunda en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in kendisinden sonra tahta geçeceği de iddialar arasında.