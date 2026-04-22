İran Meclis Başkanı Kalibaf: Ateşkes ihlal edilirken Hürmüz'ün açılması imkansız

Kimse ne olacağını bilmiyor...

ABD ile İran arasında imzalanan 20 günlük ateşkesin bitmesine çok kısa bir süre kala ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD Başkanı, ateşkesin bir anlaşma sağlananana kadar uzatıldığını duyurdu.

MÜZAKERELERİN DURUMU BELİRSİZ

Ancak Trump'ın bu açıklamasına rağmen müzakerelerin ikinci turu için anlaşma sağlanamadı.

İki ülke Pakistan'da kurulan barış masasını ikinci kez toplamakta zorlanıyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

"ATEŞKES İHLAL EDİLİRKEN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILAMAZ"

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin gerçek anlamda geçerli olabilmesi için tarafların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes, ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediğinde ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğunda anlam kazanır.

Ateşkes açıkça ihlal edilirken Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması mümkün değildir" dedi.

"TEK YOL İRAN ULUSUNUN HAKLARINI TANIMAK"

Askeri seçeneklerin çözüm getirmediğini vurgulayan Galibaf, "Askeri saldırılarla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar.

Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı.

TRUMP CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise bugün yaptığı açıklamada müzakere konusunda olumlu sinyaller verdi.

ABD Başkanı, açıklamasında "İkinci tur görüşmelerle ilgili iyi haberler cuma gününe kadar gelebilir. Önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde barış görüşmeleri için yenilenmiş bir olasılık var." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 SAAT AÇIK KALDI

İran, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan 10 günlük ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı açma kararı almıştı.

Ancak ABD'nin Boğaz'a yönelik ablukayı sürdürme kararı sonrası Boğaz, 19 saat açık kalıp tekrar kapatılmıştı.