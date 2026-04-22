Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor

İsrail, ABD-İran arasında sağlanan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunarak saldırılarını sürdürmüştü.

İran ile ateşkes sonrası ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkesin de sağlandığı duyurmuştu ancak saldırılar durmadı.

Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

CAN KAYBI 2 BİN 475'E YÜKSELDİ

İçerisinde Lübnan Sağlık Bakanlığının da yer aldığı Ulusal Afet İdaresi, İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 475'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.