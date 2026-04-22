Donald Trump: İkinci tur görüşmeler cumaya kadar mümkün

Orta Doğu'da sular duruldu.

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre kala Donald Trump'tan, sürpriz bir açıklama geldi.

ATEŞKES SÜRESİZ OLARAK UZATILDI

Ateşkes müzakerelerinin ikinci turuyla ilgili muamma sürerken Trump, yeniden ateşkes kararı aldı.

ABD Başkanı, açıklamasında bir anlaşma sağlanana kadar ateşkesi süresiz olarak uzattıklarını duyurdu.

ABD BASININA KONUŞTU

Öte yandan Donald Trump, ateşkesi süresiz uzatma kararının ardından yeni bir açıklama yaptı.

New York Post'a konuşan ABD Başkanı, müzakereler konusunda olumlu mesajlar verdi.

"CUMA GÜNÜNE KADAR İYİ HABERLER GELEBİLİR"

Donald Trump, açıklamasında "İkinci tur görüşmelerle ilgili iyi haberler cuma gününe kadar gelebilir.

Önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde barış görüşmeleri için yenilenmiş bir olasılık var." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 SAAT AÇIK KALDI

İran, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan 10 günlük ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı açma kararı almıştı.

Ancak ABD'nin Boğaz'a yönelik ablukayı sürdürme kararı sonrası Boğaz, 19 saat açık kalıp tekrar kapatılmıştı.

İRAN'IN MÜZAKERELERE KATILMAMA KARARI

Aynı şekilde İran'ın yeniden kurulan müzakerelerin ikinci turuna katılmamasının ana sebebinin de abluka olduğu aktarılıyor.

İran cephesi, ABD'nin bu hamle ile müzakereler konusunda ciddiyetsiz olduğunu iddia ediyor.